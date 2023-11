Calcinaccio cade in testa ad una ragazza a via del Tritone al centro di Roma Momenti di preoccupazione per una ragazza, colpita in testa da un calcinaccio caduto da un palazzo in via del Tritone al centro di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una ragazza è rimasta ferita dopo la caduta di un calcinaccio dalla facciata esterna di un edificio in via del Tritone a Roma. L'episodio è avvenuto intorno all'ora di pranzo di ieri, lunedì 6 novembre, nel cuore del centro storico. Secondo quanto ricostruito la giovane stava camminando in strada, quando improvvisamente un calcinaccio l'ha raggiunta, colpendola in testa mentre si trovava all'altezza dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) al civico 181. La facciata dell'edificio è infatti sottoposta ad alcuni lavori di ristrutturazione. Non è chiaro come abbia fatto il calcinaccio a staccarsi, fortunatamente le sue condizioni di salute non sono sono gravi e non destano particolare preoccupazione. Una tragedia sfiorata.

La ragazza non ha riportato traumi gravi

Sul posto arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è giunto il personale sanitario in ambulanza, che l'ha presa in carico per gli accertamenti necessari. Il calcinaccio non le ha provocato traumi gravi ed è stata medicata. Presenti in via del Tritone oltre ai sanitari, la polizia e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno delimitato l'area circostante per metterla poi in sicurezza e svolto delle verifiche sulla facciata esterna dell'edificio, per scongiurare che si potessero verificare episodi del genere.

Calcinacci caduti in metro a Giulio Agricola

Non è la prima volta che accade in città. Ad esempio per citarne uno, l'ultimo raccontato da Fanpage.it avvenuto però in periferia, a novembre del 2022 nella stazione Giulio Agricola della metro A l'intonaco ha ceduto e sono caduti calcinacci dal soffitto fra l'entrata e la banchina. Fortunatamente non è rimasto ferito nessuno.