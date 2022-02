Calano del 30% i casi di coronavirus nel Lazio, D’Amato: “A breve scenderanno ricoveri e decessi” La situazione nel Lazio è in via di miglioramento. L’obiettivo per D’Amato è “raggiungere il 90% di popolazione adulta con dose booster entro le prossime due settimane”.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I contagi di coronavirus nel Lazio continuano a scendere. I casi continuano a essere migliaia al giorno, ma si sta riducendo la pressione sugli ospedali dal punto di vista dei ricoveri in area medica e nelle terapie intensive, punto fondamentale per il funzionamento a pieno regime del sistema sanitario regionale. A confermarlo, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che ha dichiarato: "Oggi si conferma una riduzione su base settimanale del 30% dei casi positivi. È un dato significativo per il secondo giorno di seguito che indica una curva che sta discendendo. Bisogna consolidare il risultato attraverso una ulteriore spinta della campagna di vaccinazione con l’obiettivo di raggiungere il 90% di popolazione adulta con dose booster entro le prossime due settimane. Dopodiché inizieremo a vedere gli effetti anche sulla rete ospedaliera e sui decessi".

Se sul fronte dei ricoveri delle persone adulte c'è un miglioramento, lo stesso non si può dire per i bambini. Secondo quanto riferito dall'ospedale Bambino Gesù e dalla Regione Lazio, i piccoli che hanno bisogno di essere ricoverate per complicanze legate alla covid-19 stanno aumentando molto. "Sono in forte aumento", come appreso da Fanpage.it, e ciò che si spera è che la curva di ricoveri che riguarda i bambini scenda il prima possibile. Solo qualche giorno fa il Bambino Gesù ha pubblicato i dati relativi ai ricoveri: per la prima volta da inizio pandemia è stato superato il numero di ottanta pazienti ricoverato per covid-19. Si tratta soprattutto di bambini al di sotto dei quattro anni di età. L'appello delle autorità politiche e sanitarie è quello di sottoporre anche i più piccoli alla vaccinazione contro il coronavirus, in modo da ridurre i rischi di infezione e di ospedalizzazione.