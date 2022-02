Record di ricoveri all’ospedale Bambino Gesù, l’appello: “Vaccinate i vostri bambini” L’ospedale Bambino Gesù ha pubblicato i dati relativi ai ricoveri pediatrici, che hanno registrato un record. D’Amato: “Vaccinate i vostri bambini”.

Contagi pediatrici in aumento a Roma e nel Lazio, con numeri mai così alti prima d'ora. A renderlo noto l'assessorato regionale alla Sanità, con una comunicazione diffusa nel bottettino medico di oggi, martedì primo febbraio. Una situzione quella che riguarda l'incremento dei casi di Covid-19 tra giovani e giovanissimi, che va avanti da diverse settimane e già trattata da Fanpage.it per il fatto che l'età media dei ricoveri pediatrici si era abbassata, ma che comunque la situazione resta sotto controllo per il continuo ricambio di posti letto occupati.

L'ospedale pediatrico Bambino Gesù, che ha un reparto Covid-19 nella sede di Palidoro, venerdì scorso 28 gennaio ha pubblicato i dati relativi ai ricoveri, che hanno visto un progressivo aumento dallo scorso dicembre: "Per la prima volta è stato superato il numero complessivo di ottanta pazienti ricoverati con Covid-19 al Bambino Gesù – si legge nella nota pubblicata attraverso i canali ufficiali – Si tratta prevalentemente di bambini di età al di sotto dei quattro anni e di ragazzini ricoverati con altre patologie e positivi al Sars-Cov2".

Ginevra morta di Covid-19 a due anni

L'attenzione è alta nel Lazio per i ricoveri pediatrici da Covid-19, in particolare, dopo la tragica scomparsa di Ginevra, la bambina di due anni proveniente da Catanzaro e morta lo scorso 29 gennaio all'ospedale Bambino Gesù a seguito di complicanze riscontrate per aver contratto il virus ed essere stata sottoposta ad una delicata operazione chirurgica. Una notizia che ha scosso l'Italia intera e che fa riflettere. La piccola è atterrata nella Capitale con un volo militare in condizioni disperate. Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che ha commentato: "La scomparsa della piccola Ginevra rappresenta una ferita dolorosa per tutti noi. Ci stringiamo attorno alla famiglia che sta vivendo questo grande dolore e voglio rivolgere loro a nome mio e dell’amministrazione regionale le condoglianze più sentite".