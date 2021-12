Tutti i posti letto Covid occupati al Bambino Gesù: l’età media si abbassa sotto ai 5 anni L’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro ha un continuo ricambio di pazienti: “L’età media si è abbassata al di sotto dei 5 anni, ma la situazione clinica è stabile”.

A cura di Alessia Rabbai

Tutti i posti letto di ricovero Covid-19 occupati al Bambino Gesù di Palidoro. È quanto accaduto ieri, raccontato da Il Corriere della Sera e confermato dall'ospedale pediatrico a Fanpage.it. "L'aspetto più importante che abbiamo riscontrato rispetto allo scorso anno considerando lo stesso arco temporale è l'abbassamento dell'età media dei pazienti ricoverati, che è scesa al di sotto dei cinque anni o addirittura sotto l'anno".

Età media dei ricoveri sotto ai 5 anni

A finire in ospedale sono dunque bambini sempre più piccoli, rispetto ad un numero maggiore di adolescenti che venivano ricoverati lo scorso inverno, che comunque arrivano in ospedale anche adesso. Il dato si è però abbassato anche grazie alla campagna vaccinale, che ha riguardato giovani e giovanissimi e che nel Lazio ad oggi conta oltre 30mila somministrazioni di vaccino nella fascia d'età compresa tra i cinque e gli undici anni.

"Reparto sotto stress ma situazione sotto controllo"

L'ospedale ha anche spiegato che "registriamo una situazione di forte stress del reparto per il numero di ricoveri dei sedici posti letto a disposizione in area Covid che ogni volta che vengono liberati in breve tempo vengono occupati da nuovi pazienti, ma la situazione clinica – ci tengono a precisare – è sotto controllo: si tratta infatti di piccoli pazienti le cui condizioni di salute non presentano nella maggior parte dei casi sintomatologia grave salvo rare eccezioni, ma molto live o al massimo simile a un'influenza".

Ricoveri brevi e veloce ricambio di pazienti

"Si arriva al ricovero per la giovane età – spiegano dal Bambino Gesù – dunque in via precauzionale, ma si tratta di ricoveri che non durano più di tre o quattro cinque giorni, a seguito dei quali vengono rimandati a casa. Dunque i posti letto sì, sono occupati, ma c'è un continuo e veloce ricambio di pazienti".