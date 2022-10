Cade dalla scala mentre raccoglie le olive in giardino: è morto sul colpo Il fatto è avvenuto alla periferia di Veroli intorno alle 16.30 della scorsa domenica. Stando a quanto si apprende, quando è caduto stava raccogliendo le olive nel suo giardino insieme alla moglie e alla suocera.

A cura di Enrico Tata

Cade dalla scala mentre raccoglie le olive e muore. La vittima è il signor Sergio Cretaro, 66 anni, pensionato. Il fatto è avvenuto alla periferia di Veroli intorno alle 16.30 della scorsa domenica. Stando a quanto si apprende, quando è caduto stava raccogliendo le olive nel suo giardino insieme alla moglie e alla suocera. Era sulla scala per arrivare a prendere le olive sull'albero, quando è improvvisamente caduto e ha sbattuto con violenza la testa sul piazzale pavimentato in cemento davanti alla sua abitazione.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito, avrebbe fatto un volo da circa tre metri di altezza. I familiari hanno immediatamente avvertito i soccorritori e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare nonostante la corsa disperata all'ospedale Spaziani di Frosinone. I medici hanno provato a salvargli la vita, ma il pensionato è deceduto mentre era sottoposto ad alcuni esami strumentali. La salma, riporta il Messaggero, è stata immediatamente riconsegnata ai familiari. Sconosciute le cause dell'incidente: un malore improvviso o una distrazione?

Il ricordo del sindaco di Veroli

Sempre stando a quanto riporta il Messaggero, il signor Cretaro era andato in pensione da meo di due anni, era un appassionato di caccia e amava anche andare per funghi. In passato era stato un noto piastrellista della zona. "Una persona benvoluta da tutti, che ha speso la sua vita nella dedizione al lavoro e alla famiglia", ha detto il sindaco di Veroli. I funerali del 66enne si sono svolti questa mattina alle 10.30 nella parrocchia di Santa Maria della Consolazione a Veroli.