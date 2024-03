video suggerito

Cade dalla scala mentre cambia una lampadina: elitrasportato a Roma, è grave Si trovava su una scala quando è caduto a terra. A ritrovarlo sul pavimento, dolorante, i familiari che hanno subito allertato i soccorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella mattinata di oggi, venerdì 29 marzo 2024. Stava effettuando dei lavoretti domestici in casa sua, quando è dovuto salire su una scala per cambiare una lampadina. Una volta che si è trovato in cima, però, deve aver perso l'equilibrio ed è volato giù, dopo una rovinosa caduta a terra. A trovarlo dolorante sul pavimento i familiari che hanno immediatamente fatto scattare l'allarme.

La caduta dalla scala e l'arrivo dei soccorsi

La vicenda, come raccontano diverse testate locali, fra cui anche quella di Tag24.info, è avvenuta nel Frusinate, in un appartamento nella periferia di Isola del Liri. A cadere un uomo di 72 anni, pensionato, che era intento a sostituire una lampadina.

I familiari, trovandolo a terra dolorante, hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. Sul posto, poco dopo, sono arrivati i carabinieri e i soccorritori del personale del 118 a bordo di un'ambulanza e un'auto medica.

L'elitrasporto da Sora a Roma

Da una prima visita è stato chiaro che per il settantaduenne era necessario un soccorso più efficiente delle sole auto medica e ambulanza. Così i soccorritori del 118 hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza. L'elisoccorso è arrivato d'urgenza ed è atterrato nella zona di Fiere di Sora: il settantaduenne è stato trasportato al suo interno.

L'arrivo al pronto soccorso dell'Umberto I di Roma

Decollato, l'elisoccorso ha raggiunto la capitale, dove l'uomo è stato trasferito in ospedale. Il pensionato è arrivato nell'ospedale Umberto I di Roma, dove è stato accolto in codice rosso al pronto soccorso. Visitato da medici e infermieri, l'uomo si trova in condizioni critiche: ha riportato un trauma cranico.