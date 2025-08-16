Cade dal terrazzo mentre pulisce le grondaie di un palazzo all’Eur: morto operaio a Roma

Un uomo è morto questa mattina all’ospedale Sant’Eugenio dopo essere precipitato dal terrazzo di un palazzo in zona Eur. Il 67enne stava pulendo le grondaie quando ha perso l’equilibrio ed è caduto.

Tragedia oggi a Roma, in zona Eur. Un operaio è morto mentre stava pulendo il cornicione di un condominio. Si tratta di un 67enne, deceduto dopo essere stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. L'uomo era arrivato in condizioni disperate dopo la caduta di diversi metri, con i medici che hanno tentato di tutto per salvargli la vita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, le lesioni riportate nella caduta erano troppo gravi perché potesse sopravvivere.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono arrivati anche gli agenti del reparto volanti e del commissariato Esposizione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando sul palazzo pulendo le grondaie quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduto, precipitando al suolo dal quarto piano dello stabile. Un volo che non gli ha lasciato scampo, causandogli lesioni interne ed esterne gravissime.

Non appena l'uomo è caduto a terra, sono stati allertati i soccorsi in modo da intervenire nel più breve tempo possibile. Gli operatori sanitari del 118 si sono resi immediatamente conto che la situazione era critica, e hanno disposto il trasferimento urgente dell'uomo all'ospedale Sant'Eugenio, dove è arrivato in codice rosso. Nonostante i tentativi dei medici, il 67enne – di cui non sono state ancora diffuse le generalità – è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Le indagini degli agenti della Polizia di Stato sono attualmente ancora in corso, in modo da ricostruire con precisione cosa è accaduto, ma soprattutto verificare se vi siano responsabilità imputabili anche a terze persone.