Cadavere riemerso dal mare a Fregene: è un 55enne romano, la sorella ne aveva denunciato la scomparsa Il corpo è stato recuperato nella giornata di Ferragosto. Contrariamente a quanto si pensava inizialmente, l’autopsia ha accertato la morte per cause non violente.

A cura di Beatrice Tominic

È riemerso dal mare nella giornata di Ferragosto scorso: a notarlo un dipartista a circa sei miglia dalle coste di Fregene. Non appena notato il corpo, ha segnalato immediatamente la sua presenza al 1530, numero per l'emergenza in mare e in breve tempo hanno raggiunto il luogo i militari della Guardia Costiera che hanno recuperato il cadavere.

Dopo quasi una settimana di indagine, i carabinieri della stazione di Ostia sono riusciti ad identificare l'uomo: si tratta di un cinquantacinquenne romano per la scomparsa del quale la sorella aveva già sporto denuncia. Una volta controllato il database delle persone scomparse non è stato difficile risalire all'identità del cinquantacinquenne. È stata la sorella, infine, ad effettuare il riconoscimento sulla salma.

La morte per cause naturali

Contrariamente alla prima ipotesi, che sembrava essere avvalorata dalla presenza di una frattura del cranio, il cinquantacinquenne è morto per cause naturali. Per fare chiarezza su questo punto è stata fondamentale l'autopsia sul corpo, effettuata nei giorni successivi al ritrovamento.

Il ritrovamento del cadavere

Senza documenti, fra i segni distintivi dell'uomo c'erano un tatuaggio vistoso sul braccio sinistro e gli indumenti. Completamente vestito, oltre ai pantaloni lunghi indossava una maglietta con il logo di una famosa discoteca romana chiusa da tempo. Oltre ai militari della Guardia Costiera, per recuperare il corpo è intervenuta un'unità di guardia del Sar alle dipendenze della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino. Una volta trasportato sulla terraferma, come anticipato, sono stati i carabinieri della stazione di Ostia a seguire le indagini.