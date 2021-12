Cadavere con ferite sul corpo in auto vicino Roma: trovato in una strada sterrata alle Saline Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe ferito. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Viterbo.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato trovato morto in una macchina in un parcheggio sterrato nei pressi delle Saline, a Tarquinia, vicino Roma. Si tratta di una persona di circa 50 anni di cui non è stata ancora resa nota l'identità. Secondo le prime informazioni, sul corpo dell'uomo sarebbero state trovate le ferite, di cui una alla testa, forse causata da un'arma da fuoco. Il condizionale è d'obbligo, al momento le cause della morte non sono state ancora rese note. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Viterbo, arrivati sul posto insieme ai soccorritori del 118, che nulla hanno potuto fare per salvare il 50enne. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Cadavere in auto alle Saline: mistero sull'arma

Al momento non sono ancora note le cause della morte. Sembra che inizialmente i carabinieri abbiano pensato a un suicidio, ma l'arma che ha ferito l'uomo non sarebbe stata ancora trovata. Motivo per il quale non si esclude nessuna pista e si continua a indagare a 360 gradi, anche sull'identità e sul passato dell'uomo, in modo da cercare di capire esattamente cosa sia accaduto. Il cadavere si trovava all'interno di una berlina grigia, non è chiaro se di sua proprietà o meno. Il rinvenimento è avvenuto verso le 15 del pomeriggio.

Notizia in aggiornamento