Bus in fiamme a San Pietro, paura a bordo del mezzo Roma Tpl che prende fuoco Momenti di paura a San Pietro dove stasera un autobus Roma Tpl della linea 982 si è incendiato.

A cura di Alessia Rabbai

Il bus in fiamme a San Pietro (Frame dal video di Welcome to Favelas)

Un autobus Roma Tpl ha preso fuoco in zona San Pietro a Roma. Il mezzo si è incendiato nella serata di oggi, venerdì 14 febbraio. Fumo e fiamme sono fuoriuscite dalla vettura della linea 982, gestita appunto da Roma Tpl e che copre il tragitto tra i capolinea XVII Olimpiade e Piazzale Quattro Venti. Non è chiaro cosa abbia originato il rogo, forse un guasto al motore o un malfunzionamento. Momenti di paura in strada, a dare l'allarme è stato l'autista, che ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Da quanto sia apprende al momento non risultano feriti.