Bus e metro a Roma, torna l'abbonamento annuale Atac a 50 euro per gli under 19: come richiederlo Anche per il 2024 è stato riconfermato l'abbonamento annuale Metrebus per gli under 19 residenti a Roma al prezzo di 50 euro a partire dal 7 settembre facendo login nel portale MyAtac.

A cura di Beatrice Tominic

Anche per il 2024 si rinnova l'abbonamento annuale Metrebus per gli under 19 che vogliono acquistare un abbonamento Atac a Roma. Grazie a questo titolo di viaggio, della durata di 12 mesi, ragazzi e ragazze possono usufruire del servizio di trasporto pubblico come autobus, tram e metropolitane (e treni entro il confine del comune) senza alcuna spesa aggiuntiva se non in caso di smarrimento della carta. Per poter attivare o rinnovare l'abbonamento, però, è necessario effettuare login nel portale MyAtac, presente nel sito ufficiale di Atac.

Chi può richiedere l’abbonamento Atac under 19 per i trasporti a Roma

L'abbonamento under19 è riservato ai cittadini e alle cittadine che, al momento della richiesta, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età che risiedono a Roma Capitale. La promozione, occorre specificarlo, è riferita soltanto agli abbonamenti Metrebus Roma e non ai Metrebus Lazio in quanto i fondi per l’iniziativa sono stati stanziati da Roma Capitale.

Come anticipato per fare richiesta, che si tratti di attivazione o del rinnovo dell'abbonamento, è necessario accedere al portale MyAtac a partire dal 7 settembre 2023. Se si è minorenni ovviamente, è necessario fare login tramite i genitori o tutori.

Come fare richiesta per l’abbonamento Metrebus under19 nel 2024

Per fare richiesta dell'abbonamento, è necessario per prima cosa, effettuare l'accesso dal portale My Atac con il proprio profilo o, in caso di minorenni, con l'aiuto di un genitore o un tutore. Una volta entrati nel portale, occorre spostare il cursore nella colonna di sinistra fino a quando non si trova il bottone "Roma under 19". Da quel momento in poi, se si è i possesso della Metrebus Card Personalizzata basta compilare il form, con nome, cognome, codice fiscale ed email. DOpo aver allegato il proprio documento, si può pagare i 50 euro, ricaricando la Metrbus Card per i successivi 12 mesi.

Nel caso in cui non si fosse ancora in possesso della Metrebus Card personalizzata, dopo aver effettuato l'accesso a My Atac, aver eseguito una sorta di "pre-registrazione" nella sezione Roma Under 19, aver compilato il form e allegato il proprio documento, occorre passare a ritirare la card.

Per questa ragione, una volta ottenuta l'email di conferma, è necessario stamparla e portarla con sé in biglietteria (fatta eccezione, però, come specificato nel sito di quella di Spagna e di piazza dei Cinquecento, non abilitate). Presentandosi con un documento di identità e una fototessera, basta richiedere la propria card che verrà immediatamente rilasciata. E, a seguito del pagamento, attivata.

Come rinnovare l’abbonamento under 19 di Atac per i mezzi pubblici

Per rinnovare, invece, il proprio abbonamento, i passaggi da effettuare sono diversi. Per prima cosa, l'iter da seguire p unicamente online, come spiegato nella pagina FAQ del sito di Atac. Ovviamente è necessario ricordarsi di effettuare il rinnovo allo scadere dei 12 mesi.

Anche in questo caso è necessario entrare nel portale MyAtac, alla sezione dedicata a Roma Under 19. Nuovamente occorre compilare il form, allegare il proprio documento e, dopo un controllo automatizzato dei dati forniti (anche in questo caso nome, cognome, codice fiscale e emial) si sarà abilitati ad eseguire la transazione di 50 euro per la rinnovo del precedente abbonamento under 19. La decorrenza dell’abbonamento rinnovato sarà consecutiva alla scadenza del precedente abbonamento, mentre nel caso di Card con abbonamento già scaduto, la decorrenza inizierà il giorno dell’avvenuto rinnovo online. Anche in questo caso, il rinnovo è valido per i 12 mesi successivi.