Bus a fuoco al capolinea di via della Massimina: colonna di fumo nero verso il cielo (video) Bus a fuoco in zona Massimina Casal Lumbroso: la vettura ha preso fuoco mentre si trovava al capolinea, la colonna di fumo si alza nel cielo.

A cura di Beatrice Tominic

Il bus in fiamme, dal video di Welcome to Favelas.

Colonna di denso fumo nero nel quadrante di Roma nord ovest. Ancora una volta un rogo. Stavolta, niente sterpaglie, vegetazioni o boschi. A prendere fuoco è stato un autobus di una linea gestite da Tpl nella capitale. Il ritorno del bus flambé è avvenuto al capolinea degli autobus nella zona della Massimina Casal Lumbroso. Dalla vettura si è immediatamente iniziato a sprigionare tanto fumo nero, con una colonna visibile anche a chilometri di distanza, alta verso il cielo.

Bus flambé: l'autobus in fumo alla Massimina

A rendere noto l'accaduto un utente dei social che, non appena notato cosa stava succedendo nel capolinea dei bus della zona, è uscito in balcone e ha ripreso la scena, condividendola poi con Welcome to Favelas. "Ah, i mezzi pubblici – dice nel video – Ecco qua. Questo è il capolinea. E questo è un autobus che brucia bellamente", continua.

Secondo quanto spiegato dal ragazzo nel video, l'autobus in fiamme si trova nel capolinea della zona Massimina Casal Lumbroso, nel quadrante di Roma nord ovest, all'altezza di via Ildebrando della Giovanna, non troppo distante dalla zona di Malagrotta.

Il commento sui social

Nonostante la scena triste, sono in molti che hanno deciso di commentare il video sui social. E non sono mancati commenti ironici, per sdrammatizzare la situazione. "Chiamate Gualtieri che arriva co l'elicottero", ha scritto un utente, ricordando il coinvolgimento del sindaco quando c'è stato l'incendio a Monte Mario. "Vai in metro e ti scippano, prendi l’autobus e ti arrostisci!", scrive un altro riferendosi alla situazione della metropolitana a Roma negli ultimi giorni.