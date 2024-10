video suggerito

Bufera alla Regione Lazio: la compagna di Righini pubblica una delibera su Fb ancora da approvare Polemica alla Regione Lazio dopo il post pubblicato dalla compagna dell’assessore con delega al Bilancio Giancarlo Righini. Lorella Biordi ha annunciato il contenuto di una delibera su Facebook, prima ancora che venisse approvato in Giunta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'assessore alla Regione Lazio Giancarlo Righini e la compagna Lorella Biordi

La compagna dell'assessore con delega al Bilancio della Regione Lazio Giancarlo Righini ha pubblicato una delibera, prima che venisse approvata dalla Giunta. Lorella Biordi l'ha postata su Facebook, anticipando il contenuto del documento di cui il compagno assessore è firmatario. Annuncia il finanziamento di opere pubbliche, che riguardano alcune strade, rendendone addirittura noto i nomi. L'episodio ha generato polemiche in Regione. Biordi è originaria del Comune di Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone, come il compagno anche lei è in politica, con la Lega, ed è consigliera di amministrazione dell'Azienda di servizi alla persona di Frosinone.

Il post con la delibera piubblicato da Lorella Biordi

Biordi ha scritto su Facebook: "La mia attività politica non si arresta, nonostante la mia assenza in consiglio comunale. Non mi sono mai limitata a scegliere ciò che è comodo, ma ho sempre scelto ciò che è giusto per il mio paese. Il mio territorio è sempre stato il mio più grande orgoglio e l'ho dimostrato con i fatti tangibili, sempre. In cambio ricevo la vostra stima che è per me la più grande vittoria.

C'era un'opportunità che non potevo non cogliere per il bene della comunità e in accordo con l'amministrazione comunale, vi annuncio che giovedì andrà in giunta regionale una delibera, con la legge statale 145, che finanzia opere pubbliche, dunque alcune strade del nostro territorio verranno investite da questi interventi; quattro per la precisione: via Carpinello, via Colle Aruccia, via Campangoni, via Mendrella. Lo faccio volutamente, lo faccio per tutti noi a prescindere dalla maggioranza o dall'opposizione". L'assessore Righini ha letto il post, sostenendo la compagna con un "mi piace".

Le reazioni della minoranza e la risposta del centrodestra

Il post ha creato polemica in Regione Lazio, con il Pd, che ha chiesto una commissione Trasparenza. Per il capogruppo Mario Ciarla e il consigliere e il segretario regionale Daniele Leodori si tratta di un provvedimento fantasma, apparso all'improvviso in Giunta, all'insaputa della quasi totalità degli assessori. A commentare l'accaduto anche il gruppo M5S in Regione, che ha definito le delibere della Regione Lazio "trattate come scoop social, con l'assessore Righini che elargisce il suo ‘like' come fosse un sigillo di ufficialità".

La maggioranza di centrodestra che guida il Lazio con il presidente Francesco Rocca ha dichiarato che "non c'è alcuna difficoltà a confrontarsi con le opposizioni sulle questioni di merito, atteggiamento che ha contraddistinto fin qui anche il modus operandi della giunta Rocca e, in special modo, dell'assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini, sempre presente nelle commissioni ad illustrare e discutere i provvedimenti più importanti. Quindi ben venga un approfondimento sulla delibera".