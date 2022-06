Buche, a Roma strade nuove per il Giubileo: domani da Cdm via libera a manutenzione straordinaria Verrà discusso domani in Consiglio dei ministri un decreto in cui sono previste misure per la manutenzione stradale a Roma in vista del Giubileo 2025.

A cura di Enrico Tata

Nella bozza del decreto che verrà discusso domani in Consiglio dei ministri, l'articolo 1 è dedicato alla manutenzione delle strade di Roma in vista del Giubileo 2025. Nel testo di parla di "messa in sicurezza e manutenzione stradale", lavori che potranno essere effettuati attraverso convenzioni con Anas.

Il piano per il rifacimento delle strade in vista del Giubileo 2025

L'intenzione del governo, si legge ancora, è quella di assicurare "la celere realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, nonché lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale, rimuovendo le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025".

Per fare garantire la manutenzione stradale, Roma Capitale è autorizzata a sottoscrivere entro quattro mesi dall'approvazione del decreto, "apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a., in qualità di centrale di committenza, per l’affidamento di tali interventi".

Gualtieri aveva promesso: "Piano manutenzione stradale più grande di sempre per Roma"

Lo scorso mese il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, ha presentato il piano degli interventi ad hoc per il Giubileo e ha dichiarato: "L'intervento di manutenzione stradale sarà il più grande degli ultimi dieci anni, se non di sempre. Come vedrete, nel piano del Giubileo ci sarà un intervento senza precedenti di manutenzione delle strade. Confido che sarà un intervento di portata enorme. Anche sull'illuminazione stradale lavoriamo per un salto di qualità in vista dell'Anno Santo".