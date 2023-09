Brucia casa dei genitori dell’ex e la minaccia di darle fuoco insieme alla figlia È obbligato ad indossare il braccialetto elettronico il 30enne accusato di aver tentato di bruciare casa dei genitori della ex, minacciandola di dare fuoco a lei e a sua figlia.

A cura di Alessia Rabbai

La Procura ha chiuso le indagini su un uomo di trent'anni, accusato di aver minacciato di morte l'ex compagna e sua figlia. Il giudice nei suoi confronti aveva già stabilito il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati. Ma ciò non è bastato per impedirgli di perseguitarla, raggiungendola anche nell'abitazione dei genitori in cui si era rifugiata. Non aveva infatti accettato che la loro relazione fosse finita e continuava a cercarla. Ora il giudice ha deciso che dovrà indossare il braccialetto elettronico.

Gli ultimi episodi risalirebbero all'agosto scorso e si sarebbero verificati nel territorio della provincia di Frosinone. Secondo quanto riporta la testata locale Ciociaria Oggi stando alla ricostruzione fornita dalla donna l'uomo avrebbe raggiunto la ex portando con sé del liquido infiammabile. Si sarebbe avvicinato all'abitazione dei genitori di lei a bordo di uno scooter, munito di una bottiglia contenente appunto il liquido. Lo avrebbe versato intorno alla porta per poi incendiarlo e scappare. Subito dopo le ha telefonato dicendole che avrebbe dato fuoco anche a lei e a sua figlia. Una spirale di violenze psicologiche e fisiche, nelle quali la donna era costretta a vivere.

Nei giorni seguenti infatti l'ex l'avrebbe aggredita mentre era con un'amica, minacciando anche quest'ultima. Avrebbe quindi insultato la ex, prendendola a calci e a pugni e cercando di investirla con lo scooter. La donna dopo le percosse ricevute ha riportato ferite per le quali è dovuta ricorrere a cure mediche e ha fatto accesso con codice rosso dedicato alle vittime di violenza di genere al pronto soccorso dell'ospedale San Benedetto di Alatri.