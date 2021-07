Boutique del falso a Corso Francia, Michela Quattrociocche: “Ho solo borse originali” In un’intervista rilasciata a Il Messaggero l’attrice romana ha dichiarato di non aver mai acquistato alla boutique del falso di Corso Francia, e di aver accompagnato una volta un’amica anni fa. “Ho fatto acquisti solo nei negozi della rete dei brand e sono anche in grado di dimostrarlo, attraverso i registri dei negozi e i pagamenti effettuati e tracciabili”.

A cura di Natascia Grbic

"Sia chiaro. Io ho tutte borse autentiche, originali e regolarmente comprate nei negozi. Invece, mi sono trovata, mio malgrado, tirata in ballo in una storia spiacevole in cui non c'entro davvero nulla. E non mi è arrivata nemmeno nessuna sanzione, non è vero". A parlare è Michela Quattrociocche, attrice romana il cui nome è finito al centro delle cronache in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza, che ha scoperto una boutique del falso in zona Corso Francia. Secondo le fiamme gialle, Quattrociocche sarebbe stata cliente della signora, una 50enne che nella sua abitazione aveva centinaia di borse taroccate, che costavano dai 500 ai 2mila euro. L'attrice però, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, respinge le accuse e nega di aver mai acquistato nella boutique.

"In quell'appartamento di Roma nord ho messo piede una sola volta nella vita e ci sono capitata per sbaglio e per accompagnare una mia amica che era interessata all'acquisto", ha dichiarato al quotidiano romano, specificando di aver sì accompagnato un'amica, ma di non aver acquistato nulla. "Sono una collezionista, ma di borse vere. Io compro l'autentico. Ho una grande passione per le borse e quelle in mio possesso sono tutte vere e le colleziono proprio perché ne apprezzo la manifattura originale e curata in ogni minimo dettaglio, hanno tutte regolare etichettatura. Ho fatto acquisti solo nei negozi della rete dei brand e sono anche in grado di dimostrarlo, attraverso i registri dei negozi e i pagamenti effettuati e tracciabili, quello che volete".

La boutique del falso è stata scoperta dai militari del comando provinciale delle Fiamme Gialle in un appartamento di Corso Francia. Centinaia di borse, cinture e portafogli contrafatti di noti marchi dell'alta moda Gucci, Fendi, Hermes, Chanel, Bottega Veneta e Balenciaga. Articoli che destavano l'interesse anche di personaggi del mondo dello spettacolo, che acquistavano la merce a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. Un volume d'affari di 850mila euro, che ha fatto finire nei guai un'insospettabile signora di cinquant'anni.