Botte da orbi fuori il ritrovo dei latinos su via Casilina: 9 fermi, aggrediti anche i poliziotti Alcol a fiumi per tutta la notte, e questa mattina la violenta rissa in strada fuori il Kokus Bar di via Casilina a Torpignattare. Il locale, punto di ritrovo della numerosa comunità latina della zona, è già stato chiuso cinque volte: ogni volta che riapre si ripetono puntuali le stesse scene di violenza.

A cura di Redazione Roma

Botte da orbi all'alba fuori il Kokus Bar su via Casilina a Torpignattara, alla periferia Est di Roma. Il locale, punto di ritrovo da diversi anni della numerosa comunità sudamericana della zona, ospita feste ed è aperto spesso fino a tarda notte. Numerosi gli episodi di intemperanza e di ordine pubblico si sono registrati all'interno e all'esterno del Kokus, l'ultimo dei quali alle prime ore del mattino di oggi mentre albeggiava.

Una violenta rissa in strada tra due gruppi di uomini evidentemente ubriachi, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati diversi equipaggi di polizia con le loro volanti. Gli agenti, che hanno tentato di riportare la calma e identificare le persone coinvolte, sono stati a loro volta aggrediti e le macchine aggredite.

Con l'arrivo dei rinforzi alla fine sono state nove le persone fermate, Dovranno rispondere delle accuse di rissa, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Le persone coinvolte sono due cittadini dell'Honduras di 28 e 29 anni, un romano di 19 anni, un colombiano di 18 anni, un 25enne argentino, due cittadini dell'Ecuador di 46 e 34 anni, e infine due giovani peruviani di 31 e 22 anni.

Kokus Bar di via Casilina è già stato chiuso 5 volte

Purtroppo non è la prima volta che al Kokus Bar avvengono episodi simili. Bottiglie spaccate, urla, minacce, danneggiamenti e risse sono all'ordine del giorno. Tanto che molti residenti non aspettano altro che il locale venga chiuso, come già avvenuto cinque volte in passato. Purtroppo però, ogni volta che riapre si ripetono le stesse identiche scene, come quelle viste questa mattina.