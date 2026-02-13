Bonus sport a Roma 2026, pubblicato il nuovo bando: a chi spetta e come ottenere i voucher da 500 euro

Roma Capitale ha aperto il bando per i voucher sportivi per la stagione 2026/27 per ragazzi dai 5 ai 16 anni e persone con disabilità. Le associazioni sportive potranno accreditarsi entro le 10 del 2 marzo.

Roma Capitale ha aperto le procedure per la nuova annualità del bonus sport. Cli organismi sportivi e gli enti del Terzo Settore possono aderire alla manifestazione di interesse per offrire attività motorie gratuite a ragazze, ragazzi e persone con disabilità entro le ore 10 del 2 marzo 2026. L'offerta è rivolta ai giovanissimi dai 5 ai 16 anni appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro e persone con disabilità senza limiti di reddito o età. Il Campidoglio ha stanziato un totale di 1,5 milioni di euro, che potranno essere aumentati una volta esauriti, per finanziare i voucher che avranno un valore di 500 euro.

Bonus sport a Roma, pubblicato il bando per gli operatori: chi può fare domanda e come

Quest'anno, come annunciato dall'assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, Alessandro Onorato, i bandi partiranno con largo anticipo. Le famiglie potranno, quindi, conoscere l’esito della graduatoria entro l’estate, prima d'iscrivere i figli ai corsi sportivi per l'anno scolastico 2026/27.

In una prima fase saranno gli operatori sportivi a doversi accreditare. Dopodiché toccherà alle famiglie e alle persone con disabilità fare domanda. Fino alle 10 del 2 marzo 2026 potranno rispondere all'avviso pubblico gli organismi pubblici o privati operanti in ambito sportivo o nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale. Vale a dire Associazioni di promozione sociale ed Enti del Terzo Settore che abbiano nel proprio Statuto un riferimento allo sviluppo e alla promozione della pratica sportiva.

L'accreditamento è effettuabile accedendo allo Sportello Unico Attività Sportive (S.U.A.S.) di Roma Capitale attraverso i seguenti passaggi:

nel menù di scelta (sotto il logo di Roma Capitale) cliccare su "Procedimenti";

cercare e selezionare la voce "Manifestazione di interesse sport", clicca su "Strutture Sportive" e successivamente su "Formazione elenco per la fruizione dei voucher sportivi";

cliccare su "Adesione manifestazione di interesse voucher sport";

infine clicca sul pulsante “Accesso” (in alto a destra) per identificarsi mediante credenziali SPID, CIE o CNS.

Nella compilazione l'operatore dovrà specificare le discipline disponibili, il numero di posti disponibili per ciascuna attività e categoria di utenti e le modalità di iscrizione.

Chi può usufruire del bonus sport a Roma: i requisiti d'età e ISEE

Il bonus sport di Roma Capitale vuole aiutare i giovani e le loro famiglie e avvicinarli alla pratica sportiva. Per questo è rivolto alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni appartenenti a nuclei familiari con un Isee inferiore 40mila euro. Inoltre, è rivolto alle persone con disabilità senza limiti di età né di reddito.

Quanto vale il voucher per le attività sportive a Roma

Il voucher ottenibile facendo domanda per il bonus sport ha un valore di 500 euro. Può essere utilizzato per l’iscrizione ad attività sportive di tutti i generi presso le strutture che si saranno accreditate entro il 2 marzo 2026. Un aiuto economico per famiglie con meno possibilità e per persone con disabilità al fine di favorire la pratica sportiva e i valori educativi e sociali che porta con sè.

Il bonus sport di Roma Capitale può essere accumulato con quello messo a disposizione dallo Stato, che viene invece emesso sotto forma di detrazione fiscale.

Documenti utili e scadenze

L’adesione alla procedura per l'accreditamento delle società sportive e enti del terzo settore dovrà essere effettuata entro le ore 10 del 02 marzo 2026.

Tutta la documentazione relativa alla manifestazione di interesse è disponibile sulla pagina web linkata in precedenza. Online è consultabile anche l'avviso pubblico integrale e il manuale operativo con le istruzioni per la procedura guidata sulla piattaforma telematica, oltre a tutti gli allegati che è necessario inviare.