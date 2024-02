Bombola di gas esplode in un palazzo a Terracina: gravi tre persone estratte dalle macerie Tre persone sono rimaste gravemente ferite nell’esplosione di una bombola del gas a Terracina. Estratte dalle macerie insieme a un cane, sono state trasportate in ospedale con codice rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'esplosione a Terracina

Una bombola del gas è esplosa in un palazzo in via Ponte di Ferro a Terracina, in provicnia di Latina. Nell'esplosione tre persone sono rimaste gravemente ferite. I fatti sono avvenuti nella serata di oggi, venerdì 9 febbraio. Secondo le infomazioni apprese si tratta di tre persone tutte appartenenti alla stessa famiglia, che sono state trasportate in ospedale in codice rosso.

I residenti hanno avvertito un boato

Secondo le prime informazioni apprese la famiglia era in casa quando, intorno alle ore 19.30, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la bombola di gas è esplosa. Nell'esplosione l'abitazione è rimasta danneggiata. A dare l'allarme sono stati i vicini, che hanno avvertito un boato prima di cena e preoccupati, si sono domandati cosa fosse successo. Uscendo in strada hanno subito capito che si era trattato di un'esplosione e che la situazione era seria. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

I tre feriti sono gravi in ospedale

Sul posto all'altezza del civico 54 è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di soccorso ed estratto le tre persone dalle macerie, per poi affidarle alle cure dei paramedici. Sono state poi trasportate con l'ambulanza in ospedale. Al momento non si conoscono le loro esatte condizioni di salute, ma sono gravi. Presenti i carabinieri di competenza territoriale, che hanno isolato l'area interessata dall'esplosione per agevolare le operazioni di soccorso e consentire gli accertamenti di rito.