Bombe carta contro casa dell’ex: arrestata donna e il complice, incendiata anche auto della compagna La donna, una 51enne, e il suo complice di 21 anni si trovano ora agli arresti domiciliari.

Hanno incendiato le loro macchine e gettato una bomba carta sul balcone dell'appartamento. Tutto perché la vittima aveva deciso di troncare la relazione con la sua ex, una donna di 51 anni che non aveva accettato la fine della relazione. E che aveva deciso di rendere impossibile la vita all'uomo, che nel frattempo aveva cominciato una storia con un'altra donna. Ma anche quest'ultima è stata vittima delle persecuzioni dell'ex compagna del fidanzato, decisa a tormentarli. L'incubo per la coppia è finito quando gli agenti del III distretto Fidene Serpentara hanno arrestato i due complici, una donna di 51 e un ragazzo di 21 anni accusati di atti persecutori e danneggiamento aggravato. Il giovane è accusato anche di estorsione: ha detto alla coppia che li avrebbe aiutati a capire chi ci fosse dietro quegli atti di violenza, ma solo se avesse ricevuto una grossa somma di denaro. Il tentativo però, gli è andato male.

I due si trovano ora agli arresti domiciliari. Il ragazzo e la donna si sono incastrati da soli quando il 21enne ha deciso di ‘vendere' la sua complice e contattare il suo ex, dicendogli che se gli dava del denaro, gli avrebbe dato le prove della colpevolezza della sua ex. Fino ad allora la coppia perseguitata non sapeva chi c'era dietro quegli episodi di violenza, anche se la donna li perseguitava sin dal 2019: e così, quando il 21enne gli ha mandato un audio con la voce dell'ex, sono andati alla polizia, che ha fatto partire immediatamente le indagini. Anche il 21enne ci è ovviamente finito in mezzo: era lui che materialmente aveva incendiato le macchine e lanciato le bombe carta, oltre a mettere in atto il tentativo di estorsione.