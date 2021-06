in foto: Immagine di Reporter–Montesacro

Ancora pioggia e grandine sulla Capitale, già duramente colpita nelle ultime ventiquattrore da violenti nubifragi. Il maltempo sembra non arrestarsi e anche oggi, mercoledì 9 giugno, un'ondata d'acqua sta investendo le strade della città. Da quanto si apprende, questa volta sembra che il maltempo stia colpendo Roma in maniera disomogenea. Mentre alcune zone sono coperte da fitte nubi ed è possibile sentire qualche tuono in lontananza, in altre pare che si stia scatenando un forte temporale con grandine, causando forti disagi alla circolazione dei veicoli. Sui social impazzano i commenti degli utenti allarmati dalla possibilità che la situazione si faccia nuovamente critica. Diversi portali italiani per le previsioni meteorologiche hanno aggiornato i dati su Roma già dal primo pomeriggio. Secondo quanto riportato dagli esperti di 3B Meteo, piogge e rovesci potrebbero registrarsi fino a tarda sera.

Bomba d'acqua su Roma, allagamenti e alberi in strada bloccano la circolazione dei veicoli

Inevitabili rallentamenti a causa del maltempo si stanno verificando nella zona di Porta Medaglia. A comunicarlo Luceverde Roma tramite i canali social ufficiali ed invita tutti i cittadini a guidare con prudenza. A pregiudicare la circolazione delle auto, la presenza di alcuni alberi sulla carreggiata. Un altro allagamento si sta verificando sull'Autostrada A1 Roma-Napoli, con una lunga coda di macchine che si è formata nei pressi dell'uscita per Valmontone. In generale, sembra che le zone più colpite dai nubifragi siano il centro e l'area sud-est di Roma, causando il blocco delle auto in marcia.