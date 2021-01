Bollettino Lazio, bollettino oggi 2 gennaio: 1.275 nuovi casi, 24 morti e 700 contagi a Roma

Sono 1.275 i nuovi positivi al Coronavirus nel Lazio su circa 10mila tamponi analizzati, 638 in meno di ieri. Mentre si registrano 24 morti per Covid19, uno in più di ieri. I guariti sono 1.164. Aumentano anche i ricoverati (+40) e le terapie intensive (+10). Il tasso di positività è del 13%, cioè il rapporto tra i positivi e i tamponi analizzati. I casi a Roma città scendono a quota 700. I casi di oggi sono 152 in più se confrontati con i casi dello scorso sabato.