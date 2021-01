Oggi – venerdì 1 gennaio – si registrano 1.913 nuovi casi di coronavirus nel Lazio. Lo si apprende dal bollettino quotidiano emesso dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Continua il trend in crescita dei nuovi casi: ieri erano stati 1767, facendo registrare così un aumento di +146. Un aumento a fronte di una diminuzione dei tamponi processati: ierierano stati 16.000, oggi 14.000 bene 2.000 in meno, con un rapporto tra il numero dei tamponi e i risultati positivi salito al 13%. Un dato questo che preoccupa le autorità sanitarie che continuano a chiedere a cittadini un comportamento responsabile in questi giorni di festa. A Roma i nuovi casi sono 800, ancora in crescita. Diminuiscono i decessi: nelle ultime ore sono stati 23 (-50%), mentre i guarito sono stati 702.

I dati dei ricoveri per Covid nel Lazio

Nella Regione Lazio i pazienti positivi al Covid-19 sono attualmente 76.361. Di questi si trovano ricoverati non nei reparti di terapia intensiva 2752 pazienti e 303 si trovano invece in terapia intensiva. Rispetto a ieri i numeri dei pazienti ospedalizzati hanno visto una lievissima flessione. Dall'inizio della pandemia i guariti hanno raggiunto quota 84.811, i decessi di pazienti positivi al coronavirus 3.792, mentre i casi totali 164.964.

I contagi di coronavirus nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 220 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre casi sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 72, 72, 79, 81, 82, 85 e 86 anni con patologie.

Asl Roma 2:sono 476 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentodieci sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi di 73, 87 e 90 anni con patologie.

Asl Roma 3: 111 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nove casi sono ricoveri.

Asl Roma 4: 139 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: 45 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 87 e 88 anni con patologie.

Asl Roma 6: sono 371 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 63, 68, 80, 81, 83 e 92 anni con patologie.

Asl di Latina: 92 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 64, 82 e 84 anni con patologie.

Asl di Frosinone: si registrano 279 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 68 e 90 anni con patologie.

Asl di Viterbo: si registrano 107 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 73 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

L'assessore D'Amato in visita all'ospedale pediatrico Bambino Gesù

In questo primo giorno del 2021 l'assessore alla Sanità della Regione Lazio si è recato in visita all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove procedono le operazioni di vaccinazione del personale sanitario. "È stato un Capodanno di vaccinazioni, nel Lazio si è partiti bene e gli operatori sanitari sono tutti impegnati in prima fila. Molto bene le province soprattutto Frosinone, la Asl Roma 5 e la Asl Roma 6", ha sottolineato D'Amato.