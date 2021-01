Oggi, domenica 3 gennaio 2021, nel Lazio si sono registrati 1.681 nuovi casi di coronavirus, a fronte di circa 12.000 tamponi processati. Ieri i casi erano stati 1.275a fronte di circa 10.000 tamponi. Si registra dunque uno scarto di +400 casi tra sabato e domenica. Lo rende noto il bollettino diffuso pochi minuti fa nella Regione Lazio. I nuovi decessi di pazienti positivi al Covid-19 sono stati in tutte e cinque le province del Lazio 24, lo stesso numero di quelli registrati ieri. A Roma città si sono registrati 700 nuovi pazienti positivi al tampone per l'individuazione del virus, stabili rispetto ai numeri di ieri. Per l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato il nuovo aumento dei contagi è frutto "dei comportamenti della fase prefestiva", ovvero degli assembramenti per aperitivi e shopping pre natalizio.

I dati dei ricoveri per Covid nel Lazio

In tutta la regione Lazio i pazienti attualmente positivi sono 76.361 Quelli ricoverati nelle strutture ospedalieri sono 2.752, quelli che si trovano nei reparti di terapia intensiva necessitando di assistenza respiratoria o trovandosi in condizioni più gravi sono 305. Dall'inizio della pandemia di coronavirus i pazienti guariti sono stati 84.811, i decessi 3.792 e il totale dei pazienti che hanno contratto il virus diagnosticati sono stati 164.964.

I contagi di coronavirus nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 369 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 61, 67, 79, 81, 84, 86 e 86 anni con patologie.

Asl Roma 2: sono 227 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centouno sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registra un decesso di 74 anni con patologie.

Asl Roma 3: sono 110 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro casi sono ricoveri. Si registra un decesso di 50 anni con patologie.

Asl Roma 4: sono 24 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 185 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 76, 85, 87, 90, 91, 91 e 91 anni con patologie.

Asl Roma 6: sono 90 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 85 anni con patologie.

Asl di Latina: sono 374 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono ventuno i casi con link alla RSA Domus Aurea di Castelforte dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano cinque decessi di 72, 78, 83, 85 e 85 anni con patologie.

Asl di Frosinone: si registrano 206 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 55 anni con patologie.

Asl di Viterbo: si registrano 39 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 57 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 91 anni con patologie

Vaccino coronavirus Lazio: "Superata quota 20.000 dosi"

Questa mattina l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, assieme al governatore Nicola Zingaretti, ha fatto visita al centro vaccinale dell'ospedale Santo Spirito. "Nel Lazio abbiamo superato la quota delle 20 mila vaccinazioni somministrate, un traguardo importante che ci vede in testa tra le Regioni per numero assoluto di vaccinazioni. Nei prossimi giorni aumenteremo la capacità produttiva secondo la disponibilità dei vaccini”, ha dichiarato D'Amato.

Zingaretti: "Mi vaccinerò quando sarà il mio turno"

"Anche io ho preso l'impegno e quando sarà il mio turno, ovviamente, mi vaccinerò, ora come ex paziente sono immune", ha dichiarato Nicola Zingaretti al termine della visita. "Anche oggi che è domenica – ha detto il segretario del PD e governatore del Lazio – un passaggio negli ambulatori per dire grazie agli operatori della sanità regionale che stanno andando avanti nella campagna vaccinale. Grazie perché siamo tutte e tutti impegnati, con numeri nella nostra regione, davvero ottimi".