Bollettino Covid Lazio di oggi: 3475 nuovi positivi, di cui 1956 a Roma e 11 decessi Bollettino covid Lazio di oggi, 24 dicembre: con 3475 nuovi contagiati è record di positivi. 1956 casi a Roma, 11 decessi.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, 24 dicembre 2021, nella regione Lazio sono stati effettuati 29662 tamponi molecolari e 50209tamponi antigenici per un numero di 79871 test in totale. I nuovi pazienti positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono 3475 (469 in più rispetto a ieri, giovedì 23 dicembre) e il rapporto fra tamponi effettuati e positivi calcolato di 4,3 %. Nella città di Roma i nuovi casi sono 1956, mentre nelle province raggiungono quota 726, come riferisce l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Positivi in ospedale e in terapia intensiva

Nella giornata di oggi, fra i pazienti positivi al coronavirus si contano 921 ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali di Roma e della regione, mentre 126 si trovano in terapia intensiva. Rispetto alla vigilia di Natale dello scorso anno, i ricoveri sono diminuiti di 1769 unità e le terapie intensive si 167. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 11 (4 in meno rispetto a ieri) e i pazienti guariti 1120: in totale, nella regione Lazio, si contano 9204 vittime per la pandemia da coronavirus e 415991 pazienti ormai guariti su 470649 casi esaminati.

I nuovi casi nelle Asl della città di Roma

Asl Roma 1: sono 909 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 937 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 110 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 210 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 240 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 343 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi casi nelle Asl delle province della Regione Lazio

Asl di Frosinone: sono 258 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 213 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 102 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 153 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

È record di positivi nella regione Lazio

Nella tarda mattina di oggi, inoltre, è stato comunicato il raggiungimento del record di casi positivi nella regione Lazio. L'assessore alla Salute Alessio D'Amato, però, ha aggiunto che i casi in aumento sono in crescita al momento lineare: "Questo non deve spaventarci, sono gli effetti della variante Omicron contro la quale dobbiamo correre velocemente con la vaccinazione".