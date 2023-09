Boato in via della Rustica, esplode una bomba carta davanti ad un bar: indagini in corso Bomba carta esplode contro un locale in via della Rustica: danni ingenti, ma nessun ferito. Sul caso indagano i carabinieri che non escludono nessuna ipotesti.

A cura di Beatrice Tominic

Il civico 179 di via della Rustica e una foto di repertorio dei carabinieri.

È accaduto nella tarda serata di ieri, venerdì 22 settembre 2023, in via della Rustica: una forte esplosione è stata udita dai residenti del quartiere che hanno prontamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri della caserma di Tor Sapienza.

Il boato è stato provocato dall'esplosione di un ordigno rudimentale, un grosso petardo o una bomba carta probabilmente, lanciato contro un bar della zona, che si trova al civico 179 di via della Rustica, in piazza dei Casali. Lo scoppio è avvenuto verso le ore 23.

L'arrivo dei soccorsi e i danni

Non appena avvertito il rumore dell'esplosione, i residenti hanno chiamato il numero di emergenza unico 112: sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della caserma di Tor Sapienza a cui si sono presto aggiunti quelli del Nucleo Investigativo. Essendosi trattato di un'esplosione avvenuta nella notte, il locale era vuoto: non è stato registrato alcun ferito.

Danni ingenti, invece, per quanto riguarda l'immobile: l'ingresso del bar è andato distrutto, completamente annerito. Non si conosce ancora una stima precisa delle perdite, i danni per il locale sono ancora da quantificare.

Le indagini in corso sul caso

Sul caso adesso indagano i militari. Non si conosce ancora con esattezza cosa sia accaduto nel corso della scorsa notte: i carabinieri indagano per scoprire al più presto il movente e gli autori di tale gesto. Per il momento non viene scartata alcuna ipotesi, neppure quella di una richiesta estorsiva. I militarti stanno raccogliendo varie testimonianze e ascoltando diverse persone, fra cui anche dipendenti e proprietari del locale per cercare di fare luce su quanto accaduto.