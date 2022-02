Blocco auto a Roma domani 20 febbraio 2022: gli orari della domenica ecologica Domani, domenica 20 febbraio 2022, è previsto a Roma un blocco del traffico dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Ecco chi può circolare in fascia verde.

A cura di Enrico Tata

Domani, domenica 20 febbraio 2022, in programma la terza domenica ecologica dell'anno a Roma. Il blocco del traffico è previsto dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 all'interno della Ztl ‘Fascia Verde'. La quarta e ultima domenica ecologica del 2022 è in programma per domenica 13 marzo 2022.

Blocco del traffico domani 20 febbraio a Roma: gli orari

Come anticipato, il blocco del traffico a Roma è previsto in due fasce orarie della giornata di domenica: la mattina dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 20.30. Dopo le 20.30, prima delle 7.30 e tra le 12.30 e le 16.30 i veicoli potranno circolare liberamente.

Chi può circolare domani 20 febbraio a Roma per la domenica ecologica

Lo stop della circolazione è previsto per tutti i veicoli a motore, con alcune deroghe. Potranno circolare, per esempio, tutte le automobili a benzina Euro 6, le motociclette a 4 tempi Euro 3 e successive, i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi. In strada senza limitazioni anche i veicoli elettrici, gli ibridi, i veicoli alimentati a metano e a Gpl (anche i mezzi BI-FUEL benzina+Gpl o metano, ma marcianti a Gpl o metano). Sono esentati dal blocco della circolazione le auto per il trasporto dei disabili, del car sharing e anche i mezzi del trasporto pubblico.

Dove non si può circolare domani per il blocco auto: la fascia verde

Come detto il blocco della circolazione è previsto all'interno della cosiddetta Fascia Verde, che comprende quasi tutti i quartieri centrali e semi periferici della città. Qua l'elenco delle strade comprese all'interno della Fascia Verde.