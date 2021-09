Blitz antidroga nelle zona della movida: sequestrate centinaia di dosi, quattro arresti Centinaia di dosi di droga pronte per essere vendute ai clienti nelle strade e piazze di spaccio di Roma. I carabinieri hanno fatto quattro arresti e una denuncia per spaccio di sostenze stupefacenti. Le misure sono scattate durante i controlli del territorio nelle zone più frequentate della movida romana.

A cura di Alessia Rabbai

Quattro arresti e una denuncia è il bilancio del blitz antidroga messo a segno dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Le misure sono scattate al termine dei controlli nelle zone della movida e nelle note piazze di spaccio della Capitale. Operazioni che hanno portato con vari interventi al sequestro di centinaia di dosi di sostenze stupecenti. Un ventottenne del Senegal è stato fermato per un controllo in via Gioberti angolo via Giovanni Giolitti per detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Aveva con sé 5 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana, oltre a denaro contante. Ha preso a spinte i militari ed è scappato rifugiandosi in un negozio, chiudendosi in bagno, poi ammanettato e portato in caserma, dove è stato trattenuto, in attesa del rito direttissimo.

A ponte Sisto i carabinieri hanno arrestato un trentottenne francese, senza fissa dimora e con precedenti, mentre stava provando a vendere della droga ad alcuni giovani. Lo spacciatore, sorpreso con decine di dosi di cocaina, alla vista dei militari ha tentato di aggredirli per scappare ma è stato bloccato. A Tor Bella Monaca un venticinquenne romano, senza occupazione e con precedenti è stato fermato in via Carlo Labruzzi. Perquisito, aveva con sé 305 dosi di cocaina ed è finito ai domiciliari. Stessa misura è stata presa nei confronti di un quarantanovenne di Tivoli, arrestato perché trovato in possesso di 10 dosi di cocaina durante un controllo in via Ostuni al zona Quarticciolo. In via Sirtori i carabinieri hanno denunciato a piede libero un ventinovenne romano sorpreso a trasportare un involucro contenente 15 grammi di marijuana e una busta contenente 1.110 euro in contanti. All'interno della sua abitazione c'erano altri 21 grammi della stessa droga.