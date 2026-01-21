Blitz antidroga al Quarticciolo, in campo anche i paracadutisti del Tuscania: 18 arresti

Il blitz antidroga al Quarticcolo con i paracadutisti del Tuscania.

Giornata di blitz ieri, martedì 20 gennaio 2026, al Quarticciolo dove, per l'intero arco della giornata, si sono susseguiti blitz consecutivi da parte dei carabinieri nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio. Sul posto a svolgere i sopralluoghi, oltre alla compagnia di Roma Casilina anche i paracadutisti del 1° Reggimento Tuscania.

Al termine della giornata e delle verifiche sono arrivati 18 arresti: oltre 500 le dosi di droga sequestrate rinvenute addosso agli indagati a cui si aggiungono anche due armi.

Il blitz di carabinieri e paracadutisti al Quarticciolo

I primi controlli sono scattati nella prima mattina e sono andati avanti tutta la giornata. I militari hanno disposto chiusure a tenaglia dei principali punti di accesso alle piazze bloccando lo spaccio e portando al formarsi di file di acquirenti anche con circa 20 persone in attesa, in assenza di pusher disponibili, quasi tutti arrestati.

Nel corso degli interventi, cinque persone hanno provato a fuggire a piedi, ma senza successo: sono rimasti bloccati grazie al tempestivo intervento del personale del 1° Reggimento Tuscania.

Blitz al Quarticciolo: 18 arresti a Roma

Nel corso dell'intervento dei carabinieri sono stati effettuati 17 arresti, di cui tre italiani, tutti con precedenti e indiziati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A questi si aggiunge anche un ulteriore arresto rintracciato durante il servizio poiché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per analoghi reati.

Come anticipato, inoltre, è molto il materiale sequestrato: si tratta di più di 500 dosi di cocaina e crack, rinvenute addosso agli indagati, recuperate dopo essere state lanciate durante i tentativi di fuga o individuate in nascondigli ricavati tra i lotti condominiali. A questi sequestri si aggiunge quello di una pistola scacciacani e di un coltello serramanico.

L'intervento si inserisce nelle attività strategiche per il contrasto allo spaccio di droga indicate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.