video suggerito

Blitz ad Ostia, scoperto gruppo di narcotrafficanti: droga in arrivo dall’Olanda, 20 persone arrestate Un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e al traffico di droga internazionale: 20 arresti questa mattina ad Ostia nel blitz di DDA e carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

È ancora in corso il blitz avviato questa mattina ad Ostia dove, alle prime luci dell'alba, hanno fatto irruzione i carabinieri del gruppo di Ostia su delega della DDA della Procura di Roma. L'azione è scattata dopo la scoperta dell'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti che si occupa anche dello spaccio nella zona. Venti le persone gravemente indiziate di farne parte per le quali, proprio questa mattina, sta scattando l'arresto.

Blitz dei carabinieri: 20 arresti ad Ostia

Ad emettere l'ordinanza, il Gip del Tribunale di Roma che ha disposto l'arresto per 20 persone: sono indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio e traffico internazionale di stupefacenti.

Le indagini sono scattate dopo l'arresto di Claudio Corelli, trovato con 220 grammi di cocaina: si tratta del fratello di Paolo Corelli, assassinato il 14 febbraio del 2022 ad Acilia, forse, come riportavano alcune piste, dopo un litigio proprio con un boss della zona.

Paolo Corelli.

Le indagini e la cocaina dall'Olanda

Nel corso delle indagini sono stati raccolti gravi elementi indiziari che hanno permesso di scoprire dell'esistenza dell'organizzazione criminale che importava dall'Olanda ingenti quantitativi di cocaina a Roma. Quest'attività procurava un giro di affari di milioni d euro: i militari sono riusciti a ricostruire in maniera dettagliata come avveniva la distribuzione delle sostanze, su larga scala in tutto il Lazio e anche in altre regioni italiane.

Nel corso delle indagini, inoltre, i Carabinieri di Ostia hanno arrestato in flagranza di reato 9 persone, sequestrato oltre 32 kg di cocaina, per un valore di circa 1,5 milioni di euro e 174.000 euro in contanti, ricavati dalle attività illecite.