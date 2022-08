Blackout a Roma Nord Ovest all’alba: ascensori bloccati, chiuse due fermate Metro A Blackout all’alba di oggi, lunedì 8 agosto, a Roma. Diversi quartieri di Roma Nord Ovest sono rimasti senza luce. Chiuse due stazioni della Metro A.

I quartieri di Roma Nord Ovest sono rimasti al buio all'alba di oggi, lunedì 8 agosto. Dalle 6 circa molti edifici sono rimasti completamente senza luce. I vigili del fuoco spiegano che alle ore 6,54 è stata inviata una squadra in via Anastasio II 276 per il corto circuito di una cabina elettrica di alta tensione, denominata Monte Mario Est, "con esercizio pari a 150 000 volt". I residenti hanno segnalato anche un'esplosione, dovuta probabilmente al corto circuito. Sul posto è intervenuto anche il personale di Acea per ripristinare l'elettricità. La luce, stando a quanto si apprende, è tornata intorno alle ore 7.

Tantissime le chiamate ai pompieri da parte dei cittadini

In una nota i vigili del fuoco hanno spiegato che "sono state molte le richieste di intervento da parte dei cittadina, pervenute al centralino dei vigili del fuoco ,per i disagi che l’assenza di corrente elettrica ha recato a molte abitazioni ed attività commerciali (ascensori bloccati, porte e portoni elettrici chiusi, disinnesco allarmi andati in tilt)".

Chiuse due fermate della metro A di Roma

Atac informa che a causa del blackout era stata interrotta la circolazione della Metro A nella tratta Ottaviano – Battistini in entrambe le direzioni di marcia. Alle 7.15 è stata riattivata la circolazione, ma le stazioni Cornelia e Baldo degli Ubaldi restano, per ora, ancora chiuse.