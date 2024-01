Bimbo sogna i carabinieri per compleanno, lo accolgono in caserma mostrandogli auto e uniformi Un bimbo ha realizzato il suo sogno: andare a trovare i carabinieri come regalo di compleanno. I genitori lo hanno accontentato e portato alla stazione di Roma Eur. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

"Mamma, papà, per compleanno voglio andare a trovare i carabinieri". È il sogno ora realizzato di un bambino romano, che ha chiesto ai genitori come regalo di vistare una caserma. Il piccolo, appassionato delle forze dell'ordine e in particolare dell'Arma, ha sempre osservato con emozione i militari impegnati in città nei controlli quotidiani a piedi e nelle auto di servizio. Curioso di vederli da vicino e di osservare strumenti e mezzi che utilizzano nel loro lavoro, non ha avuto dubbi su come volesse trascorrere il giorno del suo compleanno: con una visita, andandoli proprio a salutare in caserma.

I genitori hanno deciso di accontentarlo e di fargli una sorpresa: la mattina del suo compleanno sarebbero andati dai carabinieri. Lo hanno portato alla stazione di Roma Eur, dove i militari lo hanno accolto sorridenti. Il piccolo ha visto da vicino le uniformi che i carabinieri indossano in servizio e soprattutto, cosa molto emozionante, la macchina di servizio, in gergo chiamata "gazzella" un termine che ricorda l'agilità dell'animale della savana.

Il bimbo ha ammirato da protagonista l'auto con i lampeggianti, la paletta, il berretto con la fiamma e tante altre cose. Un'esperienza che non dimenticherà facilmente, sono convinti i genitori. La giornata si è conclusa con i militari che gli hanno regalato una macchinina dei carabinieri e un "arriverderci". Il bambino, preso dalla forte emozione e con un gran sorriso, ha detto che da grande vorrà fare il corazziere.