Bimbo si sente male in auto con il padre, i poliziotti gli fanno strada nel traffico fino in ospedale Tragedia sfiorata a Roma per un bambino che si è sentito male in auto con il papà e stava per perdere conoscenza. Ad aiutarlo due agenti della Polizia di Stato, che hanno fatto strada alla macchina nel traffico fino in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Un bambino colto da un malore improvviso stava perdendo conoscenza mentre viaggiava in auto con il padre a Roma. Una tragedia sfiorata, che è stata evitata grazie al pronto intevento degli agenti della Polizia di Stato Jacopo e Benito. Una pattuglia del Commissariato Sant'Ippolito hanno notato la macchina mentre sfrecciava per le strade della Capitale e l'hanno scortata fino al pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I.

Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia, ma ciò è stato evitato grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia di Stato impegnata in un regolare servizio di controllo del territorio. Secondo quanto ricostruito gli agenti durante il turno hanno notato una macchina con il conducente che si trovava in evidente stato di difficoltà. Qualcosa non andava e il suo comportamento li ha insospettiti, spingendoli a fare una verifica. La macchina infatti aveva gli indicatori luminosi di pericolo accesi e sfrecciava per le strade della città, facendosi largo nel traffico con manovre irregolari.

Fermato il veicolo, i poliziotti si sono subito resi contro della gravità della situazione: a bordo c'era un bambino, colto da un malore improvviso, che stava perdendo conoscenza. Il padre, che era alla guida, ha spiegato loro che stava cercando disperatamente di raggiungere l’ospedale più vicino.

Gli agenti hanno acceso le sirene e scortato l'auto con a bordo padre e figlio, facendogli strada nel traffico fino a raggiungere il pronto soccorso pediatrico dell'Umberto I. Grazie ai poliziotti la macchina con a bordo il bambino è arrivata in ospedale risparmiando tempo prezioso. I sanitari hanno preso in carico il piccolo, sottoponendolo agli accertamenti necessari. Sta bene ed è fuori pericolo.

Il padre del bambino ha inviato una lettera al Questore di Roma, per esprimere la propria gratitudine ai due agenti intervenuti: "in un momento di grande preoccupazione, la presenza, l’aiuto, unite alla prontezza ed alla loro gentilezza hanno permesso di salvare una vita".