Bimbo morto a Roma, una testimone: “Ho visto la Lamborghini trascinare la Smart, un botto enorme” Una ragazza ha assistito all’incidente avvenuto mercoledì pomeriggio tra la Smart e la Lamborghini con a bordo i The Borderline, nel quale è morto un bambino di cinque anni.

A cura di Natascia Grbic

"Ero a dieci metri dal luogo dell'impatto. Non ho visto bene la dinamica dello scontro, ma solo quando la Lamborghini è andato addosso alla macchina trascinandola. Il bambino ha preso una botta molto forte, ero molto provata, non mi sono sentita bene vedendo quella scena, quindi appena hanno chiamato l'ambulanza me ne sono andata. Lo schianto è stato fortissimo, non credo andassero piano".

Ad assistere all'incidente c'erano molte persone. Tra queste anche Sara (nome di fantasia, ndr), sconvolta da quanto ha visto. Tanto che ha deciso di andarsene non appena è stata sicura che l'ambulanza stava arrivando. La scena, con la madre dei bimbi incastrata nell'auto, il piccolo Manuel in fin di ta, e la sorellina gravissima, è qualcosa a cui non riesce a smettere di pensare.

E proprio la velocità alla quale andava la macchina è al vaglio degli investigatori, che vogliono capire se Matteo Di Pietro – il ragazzo alla guida dell'auto, ora indagato per omicidio stradale – stesse rispettando i limiti in quella strada urbana, e vicina alle scuole, oppure no. Gli agenti della Polizia Locale hanno chiesto al Consorzio Casal Palocco di poter visionare le loro telecamere di sorveglianza, che puntavano proprio in strada e potrebbero aver ripreso la scena.

Sarà anche analizzato il cellulare dello youtuber, alla ricerca dei video girati nella Lamborghini. Si vuole vedere se il ragazzo fosse distratto al momento dell'impatto e se soprattutto i suoi amici lo stessero incitando ad assumere comportamenti pericolosi alla guida. In questo caso, potrebbero essere indagati anche loro in concorso.