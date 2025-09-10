roma
Bimbo di cinque anni resta bloccato in auto, i vigili del fuoco lo salvano

Momenti di apprensione per una mamma che ha visto il suo bambino di 5 anni bloccato in auto. La sicura centralizzata si è chiusa con il piccolo dentro ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.
A cura di Alessia Rabbai
Un bambino di cinque anni è rimasto bloccato all'interno dell'auto dei genitori in Piazza del Conservatorio a Civitavecchia. Momenti concitati oggi pomeriggio sul litorale della provincia a Nord di Roma, mercoledì 10 settembre, per una donna, l'episodio si è concluso con il lieto fine, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che hanno soccorso il piccolo, aprendo la macchina e lo hanno salvato. Controllato dai sanitari, il bimbo sta bene, a seguito dell'accaduto non ha riportato alcuna conseguenza.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'accaduto erano circa le ore 13.30 quando il bambino è rimasto bloccato all'interno dell'auto dei genitori. La donna era appena scesa dalla macchina e stava per aprire la portiera posteriore per prendere suo figlio quando, prima ancora che potesse farlo, la sicura centralizzata si è chiusa. La mamma ha dato l'allarme, perché non riusciva più a riaprire la vettura e a tirare fuori il bambino.

Arrivata la segnalazione alla Sala operativa sul posto giunti i vigili del fuoco di Civitavecchia, che hanno dato il via al delicato intervento di soccorso. I pompieri hanno svolto l'operazione di recupero del bambino con velocità e delicatezza, per non spaventare il piccolo. Hanno studiato il quadro della situazione, e sono entrati in azione aprendosi un accesso attraverso il deflettore posteriore opposto al bimbo, così da poterlo estrarre dall'auto. In pochi minuti sono riusciti a liberarlo e a consegnarlo al personale sanitario nel frattempo arrivato in l'ambulanza. I sanitari hanno sottoposto il bambino ad un controllo, per accertare in via precauzionale che stesse bene. Le sue condizioni di salute sono buone, non ha riportato fortunatamente conseguenze serie.

