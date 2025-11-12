Bimbo di 7 anni attraversa la strada e viene investito: il cuore smette di battere, agente gli salva la vita

Immagine di repertorio

Paura a Roma dove un bimbo di 7 anni è stato investito da un'automobile nella zona Est della Capitale, in viale Duilio Cambellotti. Il piccolo stava attraversando la strada con un familiare e i suoi fratellini quando un'automobile lo ha preso in pieno. L'impatto è stato molto violento. Il piccolo, dopo lo schianto, è rimasto a terra, sdraiato sull'asfalto, privo di conoscenza.

Proprio in quel momento è passato un agente del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. Un intervento provvidenziale il suo che, non appena visto il bimbo, si è precipitato verso di lui per prestargli i primi soccorsi. Il suo cuore aveva smesso di battere e l'agente gli ha salvato la vita.

La manovra di soccorso: agente salva la vita al bimbo privo di conoscenza

A investire il bimbo Citroen C3, guidata da un uomo italiano di 49 anni, che si è fermato subito a prestare soccorsi. L'allarme è scattato immediatamente. L'agente è arrivato sul luogo dell'incidente non appena scattato l'allarme, a bordo di un'autopattuglia, per svolgere i rilievi dell'incidente. Una volta sul posto, però, l'agente si è subito reso conto delle gravi condizioni in cui si trovava il bimbo. Era privo di battito e necessitava di un intervento immediato. Non c'era tempo per attendere l'arrivo degli operatori del 118.

Il casco bianco non si è tirato indietro e ha fatto tutto il possibile per salvare il piccolo, svolgendo le manovre di rianimazione, aiutato dal collega. "Ha agito lucidamente, mostrando la sua preparazione e il suo senso del dovere i una situazione di massima emergenza", hanno fatto sapere dalla Polizia Locale di Roma Capitale.

Come sta il bimbo investito a Roma

Il piccolo ha ripreso conoscenza, con grande sollievo dei familiari e di tutti i passanti che, nel frattempo si sono avvicinati al luogo dello schianto per vedere cosa fosse successo e in che condizioni si trovasse. I caschi bianchi sono rimasti con lui fino all'arrivo dell'ambulanza che poi lo ha trasferito d'urgenza in ospedale, dove è stato accolto con un codice rosso. Si trova al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Una volta trasferito nella struttura sanitaria, una seconda pattuglia della Polizia Locale ha raggiunto il luogo dello schianto e ha proceduto ai rilievi dell'incidente.