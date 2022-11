Bimbo di 5 anni cade in piscina: istruttori gli praticano il massaggio cardiaco e lo salvano Un bimbo di 5 anni ha rischiato di annegare in una piscina di Roccasecca. A soccorrerlo gli istruttori, che gli hanno praticato il massaggio cardiocircolatorio. È stato trasportato con l’eliambulanza in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata a Roccasecca di via Scalpello in provincia di Frosinone, dove un bambino di cinque anni è caduto in una piscina e ha rischiato di affogare, ma gli istruttori lo hanno salvato. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 novembre, all'interno di un impianto sportivo durante dei corsi di scuola nuoto. Un episodio che sarebbe potuto culminare in un dramma, ma che fortunatamente si è concluso con il lieto fine, grazie all'intervento tenmpestivo degli istruttori presenti, che se ne sono accorti e lo hanno soccorso.

Da quanto si apprende erano circa le ore 16 e il piccolo era all'interno dell'impianto sportivo, quando per cause non note è caduto in acqua ed è finito sul fondo della piscina. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: i tecnici dell'impianto lo hanno recuperato, nel frattempo è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112. Riportato in superficie, il bimbo era privo di sensi. Gli istruttori mantenendo il sangue freddo lo hanno adagiato sul pavimento e gli hanno praticato il massaggio cardiocircolatorio, mentre attendevano l'arrivo dei paramedici. Manovre di primo soccorso che salvano la vita, com'è successo in questo caso.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri della stazione locale, che hanno ascoltato i presenti e ricostruito la dinamica dell'accaduto, per accertare eventuali responsabilità da parte della struttura. A raggiungere la piscina anche il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco. Al momento non si conoscono le condizioni di salute del bambino.