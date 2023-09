Bimbo di 5 anni cade dal secondo piano di un centro d’accoglienza: soccorso in codice rosso È fuori pericolo il bimbo di 5 anni caduto dalla finestra di un agriturismo riconvertito a centro d’accoglienza a Borgo della Farnesiana. I medici lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico per trauma cranico.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un bambino di cinque anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo la caduta dal secondo piano di un agriturismo nel Comune di Allumiere, in provincia di Roma. Da quanto si apprende il piccolo fortunatamente non rischia di morire. I fatti si sono verificati nella mattinata di sabato scorso 16 settembre a Borgo della Farnesiana, alle pendici dei Monti della Tolfa. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 10, come riporta Il Messaggero il piccolo si trovava all'interno dell'agriturismo appunto riconvertito in centro d'accoglienza quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è precipitato da una finestra al secondo piano.

A causare la caduta sarebbe stato il cedimento di una zanzariera alla quale pare il bimbo si è appoggiato, che non ha retto il suo peso e lo ha lasciato precipitare nel vuoto. Un volo per diversi metri, fino a finire a terra. Quando gli adulti se ne sono accorti è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con richiesta urgente d'intervento.

Sul posto è arrivato il personale sanitario, che lo ha preso in carica e trasportato in ospedale nella Capitale. Date le sue condizioni di salute e l'età è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che è atterrata non molto distante dal luogo dell'incidente. I sanitari lo hanno portato in volo all'ospedale perdiatrico Bambino Gesù di Roma. Arrivato nel nosocomio il piccolo è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, è fuori pericolo. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti e ascoltato alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dell'accaduto.