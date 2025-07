Bimba rischia di morire chiusa in auto sotto il sole, i passanti rompono un finestrino e la salvano

Momenti di paura per una mamma quando l’auto si è chiusa intrappolando dentro sua figlia di un anno sotto al sole. In suo aiuto sono intervenuti alcuni passanti, che hanno rotto un finestrino e l’hanno salvata.

Una bambina di circa un anno ha rischiato di morire, chiusa all'interno dell'auto dei genitori sotto il sole. È successo ieri, sabato 19 luglio, nel parcheggio del centro commerciale Piazza Marcantoni a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. A salvarla sono stati alcuni passanti, attirati dalle urla della mamma. Hanno rotto un finestrino, raggiungendola e tirandola fuori. Fortunatamente da quanto si apprende la bambina sta bene, si è trattato solo di un grande spavento. L'episodio si è concluso con il lieto fine, ma sarebbe potuto culminare in tragedia. Non è infatti purtroppo la prima volta che neonati o bambini vengono dimenticati dagli adulti in auto sotto il sole o come in questo caso, rimangono intrappolati inavvertitamente, con esiti drammatici per i piccoli.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'accaduto la mamma aveva messo sua figlia sul seggiolino posteriore dell'auto. Una volta fuori le portiere si sono chiuse inavvertitamente, a causa di un guasto al sistema antifurto centralizzato. La piccola è così rimasta intrappolata all'interno della machcina con i finestrini completamente chiusi sotto al sole. Una situazione che avrebbe potuto avere degli esiti tragici in quanto le temperature di una macchina lasciata al sole d'estate diventano altissime, fino a portare purtroppo come accaduto in casi passati, alla morte.

La mamma ha cercato di forzare le portiere, ogni intervento si è rivelato però purtroppo inutile. L'auto sembrava blindata, chiusa ermeticamente. Sono stati momenti di paura per la donna, che senza allontanarsi dalla macchina e senza perdere di vista sua figlia, ha chiamato aiuto. In suo soccorso sono intervenuti alcuni passanti attirati dalle urla, nel frattempo è arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento appunto per una bambina rimasta chiusa in auto sotto al sole.

I passanti hanno rotto un finestrino dell'auto, riuscendo a raggiungere la bambina senza ferirla e l'hanno tirata fuori dall'abitacolo. La piccola sta bene, è salva. Presenti sul posto i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e ascoltato la mamma. Il personale sanitario arrivato in ambulanza ha preso in carico la bambina sottoponendola agli accertamenti del caso, le sue condizioni di salute sono buone, grazie all'intervento tempestivo dei passanti. Anche la mamma è stata visitata, dopo il grande spavento che ha avuto, sta bene.