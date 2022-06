Bimba in vacanza a Roma si perde a Piazza di Spagna, i carabinieri trovano i genitori Sono stati momenti di paura per i genitori di una bimba di undici anni che si è persa in zona Piazza di Spagna durante la vacanza a Roma. I carabinieri l’hanno trovata e sono risaliti alla mamma e al papà.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Si era persa nel centro di Roma affollato, ma i carabinieri l'hanno ritrovata e riportata dai genitori. Protagonista è una bambina di undici anni, una giovanissima turista di nazionalità lituana in vacanza nella Capitale con mamma e papà. L'episodio risale alla mattinata di ieri, mercoledì 22 giugno, ed è avvenuto a Piazza di Spagna. Sono stati momenti di paura per la piccola e per i suoi genitori, che per un attimo l'hanno persa di vista e non riuscivano più a trovarla. A complicare il tutto la presenza di numerose persone nella zona di Trinità dei Monti. Ma a dare l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 sono stati proprio alcuni passanti che, vedendo la bimba sola in strada, che si guardava intorno spaesata e non parlava l'italiano, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri con una pattuglia, che hanno tranquillizzato la piccola e hanno iniziato a cercare i genitori. Inizialmente le ricerche delle coppia non hanno avuto successo. Un secondo tentativo ha visto i carabinieri svolgere degli accertamenti attraverso la centrale operativa del Gruppo di Roma, per cercare di risalire all'albergo che ospitava la famiglia, ricerca che non ha però dato anche in questo caso i risultati sperati. Il terzo tentativo li ha visti provare a risalire alla madre attraverso i social network, grazie all'aiuto della bambina, che ha indicato ai militari come trovarla.

Si trattava di una donna di trentasei anni, che i carabinieri sono riusciti a contattare ed avvisare. Arrivato il messaggio ai genitori, sono stati rassicurati ed è stato chiesto loro di raggiungere il comando Stazione carabineiri Roma Quirinale, dove avrebbero trovato la figlia. In breve tempo mamma e papà sono arrivati in caserma e hanno potuto finalmente riabbracciare la loro bambina, sana e salva, tirando un sospiro di sollievo. L'emozione è stata tanta e i genitori hanno ringraziato i carabinieri per essere intervenuti subito ed essersi presi cura di lei.