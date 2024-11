Bimba ha un malore sulla Cassia Bis: scortata dalla polizia all’ospedale Bambin Gesù

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Paura lungo la Cassia Bis nella mattinata di oggi, sabato 2 novembre 2024, dove un bimba che si trovava in automobile con i suoi genitori ha avvertito un malore. È apparsa subito chiara la necessità di trasportare la bimba d'urgenza in ospedale, ma il traffico lungo la strada ha reso difficile in breve tempo l'arrivo in ospedale. Così è partito l'intervento degli agenti di polizia che hanno scortato la piccola d'urgenza fino all'ospedale Bambino Gesù di Roma.

Bimba si sente male in auto: cosa è successo

La piccola si trovava con la sua famiglia in auto, lungo la Cassia Bis, la strada che collega la Tuscia alla capitale, quando è stata male. Secondo quanto ricostruito, sembra che abbia manifestato i sintomi di un attacco epilettico. In quel momento si trovava in automobile, all'altezza del comune di Monterosi, ma aveva bisogno di raggiungere un ospedale nel minor tempo possibile per ricevere l'assistenza necessaria.

Ma il traffico era tantissimo e il rischio era quello di restare con l'automobile incolonnata in fila. Così è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine: la famiglia ha chiesto aiuto agli agenti che, avendo compreso la gravità del momento e la situazione delicata davanti alla quale si trovavano, hanno subito predisposto una scorta fino all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

L'intervento degli agenti

In breve tempo, gli agenti di polizia sono arrivati sul luogo della richiesta d'intervento e, una volta ricevuto il nullaosta, hanno potuto aiutare la piccola e la sua famiglia, scortandola a Roma, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Grazie agli agenti intervenuti, la piccola è stata accolta d'urgenza in ospedale, dove è stata sottoposta alle cure necessarie.