Bimba di 4 anni cade dal monopattino, il manubrio finisce nel fegato: elitrasportata al Bambino Gesù Stava giocando al parco, a Frosinone, quando è caduta dal monopattino: una bimba di 4 anni è rimasta gravemente. Il manubrio si è conficcato nel fegato, elitrasportata al Bambino Gesù di Roma.

Stava giocando al parco quando è caduta dal monopattino: il manubrio del mezzo le si è conficcato nella pancia, all'altezza del fegato. È accaduto ieri sera, lunedì 31 luglio 2023, a Frosinone, dove la piccola si trovava al momento dell'incidente. La bimba stava giocando all'interno del parco Matusa, nella zona centrale della città, quando è caduta dal monopattino e si è ferita gravemente.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi che sono arrivati sul posto in breve tempo: per la piccola, in condizioni gravissime, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso grazie al quale ha raggiunto il Bambino Gesù di Roma.

L'arrivo dei soccorsi

L'incidente è avvenuto verso le 21 di ieri sera nel parco della città ciociara. Non appena visto quanto accaduto, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. La piccola è stata subito raggiunta dagli operatori del personale sanitario dell'ospedale Spaziani di Frosinone, dove è arrivata subito dopo l'incidente. Dopo essere stata stabilizzata al pronto soccorso dell'ospedale ciociaro, però, i medici e gli infermieri hanno ritenuto necessario trasportarla a Roma, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Le condizioni della piccola erano così critiche da richiedere necessariamente l'intervento di un elisoccorso.

La bimba di 4 anni elitrasportata al Bambino Gesù

L'eliambulanza ha trasportato d'urgenza la piccola al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Una volta arrivata nel nosocomio della capitale, i medici e gli infermieri hanno preso in cura la bimba, iniziando il confronto e le loro valutazioni per decidere se intervenire o meno chirurgicamente sulla ferita.