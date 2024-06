video suggerito

Bimba di 2 anni morsa da un cane in pieno centro a Latina: ferita e trasportata in ospedale Una bimba si trovava con la sua famiglia in pieno centro a Latina, quando un cane l’ha morsa. La proprietaria è stata denunciata per lesioni personali e malgoverno di animali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Foto Archivio

Una bimba di due anni è stata morsa da un cane in pieno centro a Latina ed è stata trasportata in ospedale, non in gravi condizioni. Sono stati momenti di preoccupazione per la famiglia e la piccola, in giro per una passeggiata mentre la proprietaria del meticcio, una signora di 58 anni, è stata denunciata con l'accusa di lesioni personali e malgoverno di animali. Oltre al mezzo di soccorso del 118, sul luogo sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Il cane, un meticcio di taglia media, risulta regolarmente iscritto all'anagrafe canina. Non è la prima volta che accadono aggressioni da parte di cani, solo per citarne alcuni, un'altra bimba di due anni morsa da un cane, ferita alla testa e a un braccio, a Fonte Nuova, in provincia di Roma e la bambina aggredita da due cani ad Anguillara Sabazia insieme a sua nonna.

La bimba passeggiava in centro con la famiglia

Secondo la ricostruzione dei fatti la bimba di due anni si trovava in centro nel comune di Latina per una passeggiata con mamma e papà due giorni fa nel pomeriggio di venerdì 31 maggio quando, improvvisamente, un cane, un meticcio di media taglia, le si è scagliato contro, mordendola. Dal racconto dei presenti non c'è stato un motivo che ha scatenato il morso, eppure il cane ha attaccato la piccola azzannandola.

Pochi istanti dopo i familiari l'hanno soccorsa, allontanando l'animale da lei. È arrivata subito la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e la richiesta d'intervento. Sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza che l'ha presa in carico e accompagnata all'ospedale Santa Maria Goretti. Fortunatamente la piccola non versa in gravi condizioni. La proprietaria dell'animale, una donna polacca di 58 anni è stata invece denunciata dai familiari della bimba.