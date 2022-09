Bici a noleggio a Roma, le linee guida per il servizio sharing da gennaio 2023 Aumenta il territorio di Roma servito dal servizio sharing fino a 95 chilometri quadrati. La giunta di Roma Capitale ha approvato la delibera con le linee guida per le biciclette elettriche.

A cura di Alessia Rabbai

Bike sharing a Roma (La Presse)

La giunta di Roma Capitale ha approvato la delibera con le linee guida per le biciclette elettriche. Nelle prossime settimane verrà pubblicato il bando per la durata di tre anni, mentre le nuove regole entreranno in vigore, come già annunciato da mesi, a partire da gennaio 2023. Si tratta di una prima regolamentazione del servizio di bike sharing, per fornire delle indicazioni su ciò che ad oggi in città sembra essere di fatto una giungla. Bici elettriche e monopattini infatti transitano per strada e sui marciapiedi, spesso senza rispettare le regole del codice della strada e vengono abbandonati ovunque, davanti a passi carrabili, occupando parcheggi riservati alle auto e intralciando il passaggio di pedoni, carrozzine per disabili e passeggini sui marciapiedi.

Aumenta il territorio di Roma servito dal servizio sharing

L'obiettivo delle nuove linee guida è anche quello di aumentare l'area del territorio romano servita dallo sharing, fino a 95 chilometri quadrati, comprendendo le Mura Aureliane, l’anello ferroviario, la fascia verde, il Grande Raccordo Anulare, Ostia e Acilia. Il numero di mezzi concessi ad operatore sarà però limitato ad un certo numero, come ad esempio 30 ciascuno nella zona Ztl del Tridente, 300 nella Zona a traffico limitato del Centro storico e 70 nella Ztl di Trastevere. Nel I Municipio escluse le Ztl il massimo consentito è di 600.

Cosa cambia da gennaio 2023 per bici elettriche e monopattini

Dal primo gennaio 2023 gli operatori che offriranno il servizio nella Capitale si dimezzeranno: le bici elettriche dovranno avere obbligatoriamente la targa metallica e la velocità massima non potrà superare i 25 chilometri orari. Mentre le bici potranno essere utilizzate anche dai minorenni, per i monopattini ciò non sarà possibile, per questi ultimi servirà avere diciotto anni. Il Qr Code consentirà l'identificazione della singola bici, che potrà essere effettuata anche da parte delle forze dell'ordine. Le novità introdotte con la regolamentazione del servizio mirano anche a combattere il fenomeno della sosta selvaggia, saranno infatti individuate apposite aree per posteggiarle.