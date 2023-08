Benedetta Cristofani scomparsa da Tarquinia: era in un centro estivo, salita su un pullman Sono giorni di apprensione per i famigliari di Benedetta Cristofani, scomparsa a 12 anni da Tarquinia. Si è allontanata da un centro estivo ed è salita su un pullman.

A cura di Alessia Rabbai

Benedetta Cristofani, dodici anni, è scomparsa da Tarquinia, in provincia di Viterbo. Della giovane non si hanno più notizie dalla sera di venerdì 4 agosto scorso, quando verso le ore 19 si è allontanata volontariamente da un centro estivo in cui si trovava ed è salita su un pullman. Nelle scorse ore è stata pubblicata la notizia sui social network del suo ritrovamento, che Fanpage.it ha verificato con questura e carabinieri e si è rivelata priva di fondamento. Dunque i suoi famigliari la stanno ancora cercando. Suo padre Roberto, molto preoccupato, ha lanciato un appello su Facebook: "Facci sapere che stai bene" e per chiedere a chiunque l'abbia vista o notato una ragazza che assomiglia alla figlia, di segnalarlo immediatamente alle forze dell'ordine.

Il post comparso su Facebook del falso ritrovamento

Stamattina era comparso su Facebook un post dalla pagina ‘Aeopc protezione civile di Corchiano' che dava la lieta notizia del presunto ritrovamento di Benedetta, poi rivelatosi falso. "Benedetta è stata rintracciata nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 agosto". Il papà è intervenuto subito, chiarendo che non era vero e che le ricerche erano ancora in corso. Il post è stato cancellato.

L'identikit di Benedetta Cristofani

Benedetta Cristofani ha dodici anni, come si vede dalle foto pubblicate negli annunci ha capelli castani e occhi marroni. Non è stata ancora divulgata la descrizione di come fosse vestita al momento in cui si è allontanata dal centro estivo di Tarquinia. Quando un' operatrice si è accorta che non c'era più ha avvisato il padre, è scattata la segnalazione alle forze dell'ordine, carabinieri e polizia hanno avviato le ricerche per allontanamento volontario. La speranza è che Benedetta stia bene, che si trovi magari da un'amica e che possa presto contattare i suoi cari. Ha trascorso tre notti fuori casa, dunque chi le vuole bene è in pensiero per lei. Chiunque l'abbia vista è pregato di chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il 3358445356.