"Ti taglio la testa" sarebbero queste le ultime minacce arrivate a Barbara D'Urso da uno stalker. La conduttrice Mediaset si è vista costretta ad assumere una guardia del corpo, per la tutela della sua persona e per sentirsi più sicura durante i suoi spostamenti, sul luogo di lavoro e a casa. Stamattina mercoledì 23 giugno l'udienza nel processo per stalking, durante la quale D'Urso ha raccontato quanto subito e il suo attuale stato d'animo ai giudici in tribunale. Una storia di minacce e persecuzioni che va avanti da tempo, da ben tre anni, e nella quale la conduttrice si sente intrappolata. A perseguitarla un trentaseienne originario della provincia di Catania, il quale è convinto di essere suo figlio e cerca di entrare in contatto con lei attraverso ogni strada possibile, scrivendo a parenti e colleghi. Nei confronti dell'uomo il giudice Valerio De Gioia ha disposto una perizia psichiatrica e l'incarico sarà affidato nei prossimi giorni, mentre si tornerà in aula ad ottobre.

Chi è lo stalker di Barabara D'Urso

L'ossessione esplicita del trentaseienne nei confronti di Barbara D'Urso è nata in concomitanza con la partecipazione da figurante ad una trasmissio0ne televisiva da lei presentata nel 2017. L'uomo le ha mandato biglietti, presentandosi sotto casa sua, come raccontato da alcune persone e ha scritto a suo figlio. Oltre ai tanti messaggi pubblicati sui social network che firmava sotto falso nome di ‘Baci Rubati' e inviati in posta privata. Insistenze continue che sono arrivate anche sottoforma di telefonate arrivate direttamente alla conduttrice e in redazione. Barbara D'Urso ora ha una guardia del corpo che si occuperà della sua incolumità, nell'eventualità che l'uomo decidesse di avvicinarsi a lei.