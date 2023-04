Banda di ladri entra da Fendi a Roma e ruba borse da 200mila euro di valore Sono state rubate trenta borse dalla boutique romana di Fendi. Il colpo è stato messo a segno nella notte e ad accorgersene sono stati questa mattina, all’apertura intorno alle 8, i dipendenti del negozio della famosa casa di moda.

A cura di Redazione Roma

Una banda di ladri ha rubato trenta borse dalla boutique romana di Fendi in via del Corso. Valore, circa duecentomila euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte e ad accorgersene sono stati questa mattina, all'apertura intorno alle 8, i dipendenti del negozio della famosa casa di moda. Il direttore ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine e sul posto sono subito arrivati gli agenti del reparto volanti e del commissariato Trevi, che adesso si stanno occupando delle indagini.

I ladri hanno forzato la porta con cacciavite e scalpello

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero riusciti a forare con cacciavite e scalpello l'ingresso di via Tomacelli. Una volta dentro la boutique, hanno rubato borse e accessori in esposizione nelle vetrine. L'allarme non sarebbe scattato e l'azione dei malviventi sarebbe durata soltanto alcuni secondi. Gli investigatori sono al lavoro per tentare di rintracciare i responsabili e per questo stanno esaminando i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza installate in zona.

I precedenti: i furti da Bulgari

Il furto è avvenuto a poche centinaia di metri dalla gioielleria di Bulgari in via Margutta, teatro nel 2014 di un colpo simile a quello di oggi. Nove anni fa i ladri forzarono le vetrine con una mazzetta da muratore e rubarono gioielli per un valore complessivo di 100mila euro. Nel 2006 una banda addirittura tentò di sfondare le vetrine di Bulgari in via Condotti con un carro attrezzi rubato nella zona di Tor Sapienza. Il veicolo era stato in seguito modificato con un gancio rinforzato.