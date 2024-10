video suggerito

Bambino cade da un gonfiabile e precipita per tre metri: portato in ospedale con l'eliambulanza Un bambino di cinque anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un gonfiabile all'interno di un parco giochi a Latina. Il piccolo è stato portato all'ospedale Gemelli di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente nel pomeriggio di ieri a Latina. Un bambino di cinque anni è caduto da un gonfiabile in un parco giochi privato in viale Nervi, sbattendo la testa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo è precipitato da un'altezza di circa tre metri. Data la pericolosità della caduta, il bimbo è stato portato d'urgenza in ospedale al Gemelli di Roma con l'eliambulanza, dove è attualmente ricoverato. È rimasto cosciente tutto il tempo e non è in pericolo di vita, anche se ha riportato un trauma cranico che ha richiesto molta attenzione e vigilanza da parte del personale sanitario. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Come il piccolo abbia fatto a cadere, non è ancora chiaro. L'ipotesi più probabile è che sia scivolato a causa di una distrazione, e che per questo sia caduto in terra, precipitando per tre metri sotto gli occhi atterriti dei genitori e delle altre persone presenti in quel momento al parco giochi. Da capire se il bimbo sia salito su un gioco adatto alla sua età o meno: il parco, infatti, contiene attrazioni per piccoli da zero a dodici anni, e alcuni gonfiabili sono molto alti. Indagini sono in corso, anche se fortunatamente l'incidente non ha avuto gravi conseguenze per il bambino.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì, quando molte persone, complice la bella giornata, si erano recate al parco giochi per passare una giornata all'insegna del relax e del divertimento. Subito non appena il bambino è caduto è stato lanciato l'allarme al 112, con l'ambulanza del 118 arrivata in pochissimi minuti per soccorrere il bambino, tra lo spavento generale degli avventori.