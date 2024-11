video suggerito

Bambina chiama i carabinieri e fa arrestare il padre: "Correte, sta picchiando la mamma" L'uomo, un 40enne già denunciato in passato per maltrattamenti, è stato arrestato e portato in carcere. La moglie e la figlia stanno bene, anche se sotto shock.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri di Latina con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. A denunciarlo e far sì che fosse arrestato è stata la figlia, una bambina che non ha esitato a prendere il cellulare e chiedere aiuto per difendere la madre. Il 40enne, che già nel 2019 era stato denunciato dalla donna, si trova ora in carcere. Data la gravità della situazione, il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

L'episodio di violenza, l'ennesimo nei confronti della donna, è avvenuto la sera del 31 ottobre. I carabinieri hanno ricevuto la chiamata di una bambina, che li pregava di venire subito perché il padre stava picchiando la madre. Ha poi condiviso immediatamente la posizione esatta della sua abitazione con i militari, che sono così riusciti a trovarla in pochissimo tempo.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato il 40enne in casa, con la compagna e la bambina visibilmente sotto shock per il comportamento aggressivo e violento dell'uomo, che non aveva mai perso occasione per scagliarsi contro di loro. In quell'occasione, l'aggressione verbale era stata particolarmente violenta, con offesa e minacce. Lui è stato arrestato in flagranza di reato e portato in carcere, con il giudice che ha convalidato l'arresto. Durante l'interrogatorio del giudice, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dalle indagini è emerso che la compagna lo aveva già denunciato per maltrattamenti nel 2019: segno che sono anni che l'uomo tormenta la donna, sia con aggressioni fisiche sia con aggressioni verbali.