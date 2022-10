Bacia sul collo e tocca nelle parti intime la figlia 17enne dell’amico durante le cene di famiglia È stata la dirigente scolastica della scuola frequentata dalla ragazza a denunciare le presunte violenze compiute da un uomo nei confronti della figlia 17enne dell’amico.

A cura di Alessia Rabbai

Avrebbe baciato e toccato nelle parti intime la figlia diciassettenne di un suo amico, durante le cene tra famiglie. L'uomo, difeso dall'avvocata Tiziana Maracci, è finito a processo e dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale. A riportare la notizia la testata locale Tuscia Web, insieme alla data dell'udienza del processo con rito ordinario, che verrà celebrata il prossimo 15 novembre.

Per la Procura di Viterbo con la pubblico ministero Eliana Dolce non ci sono dubbi, in diverse occasioni l'imputato ha abbracciato e baciato su guancia e collo la diciassettenne, accarezzandola sopra e sotto i vestiti e in diverse parti del corpo. In questo modo agiva con violenza e la costringeva a subire atti sessuali contro la sua volontà, nonostante la giovane avesse più volte cercato di allontanarlo. La ragazza si è costituita parte civile nel processo ed è assistita dall’avvocato Paolo Delle Monache.

L'ha baciata e toccata sotto ai vestiti

I fatti risalgono a 2018, quando l'uomo, secondo quanto ricostruito in sede d'indagine, approfittando dei momenti nei quali le famiglie di amici si ritrovavano per trascorrere del tempo insieme, avrebbe tentato un approccio sessuale con la giovane, che non era ancora maggiorenne. L'uomo l'avrebbe baciata e accarezzata anche al di sotto dei vestiti. La ragazza si confidava con le amiche e in una chat ha scritto che quelle subiti "non erano contatti casuali ma veri e propri palpeggiamenti".

Leggi anche Giuseppe ucciso dal depuratore troppo potente di una piscina: condannato il gestore

La ragazza inoltre, studentessa, ha parlato di ciò che le accadeva anche con i professori. È stata proprio la dirigente scolastica che, venuta a conoscenza dell'accaduto, si è rivolta alla polizia e ha sporto denuncia. Ad emergere un quadro complesso, all'interno del quale la giovane, figlia di due genitori in corso di separazione, ha raccontato di essere stata picchiata dal padre quando era bambina. Una condizione di profondo malessere interiore dovuto alle dinamiche famigliari, che l'avrebbe spinta a mettere in atto dei comportamenti autolesionistici, fino a farla pensare al suicidio.